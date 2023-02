Sandy Marton: "Ho speso tutto e provato ogni tipo di droga tranne l'eroina"

L'autore di "People from Ibiza" ha raccontato i suoi folli Anni 80, tra fan in delirio ed eccessi

Grazie a Claudio Cecchetto divenne una star e al culmine del successo non si fece mancare nulla, tra eccessi e droghe. "Diventai ricchissimo, ma ho speso tutto varie volte in viaggi e feste - ha raccontato al "Corriere della Sera" -. Ho provato tutte le droghe che c'erano, tranne l'eroina. Adesso non più, vivo in pace con me stesso".

Scoperto da Claudio Cecchetto Sandy Marton ha oggi 63 anni e alle spalle ne ha quasi quaranta vissuti con la piena consapevolezza di sé. Ma non ha dimenticato le incertezze di gioventù. "Da ragazzo non ero molto sveglio, la timidezza sparì solo a 26 anni. Ero timido e avevo capito che le donne non vogliono i timidi. Dopo, sono diventato un mostro di sex appeal", ha ammesso. A farlo diventare uno dei personaggi chiave degli Anni 80 fu Claudio Cecchetto, che lo notò a una serata: "Era la festa di un deputato di Napoli. Ero arrivato da Milano con amici, avevo 23 anni e i capelli biondi lunghi fino al sedere. Tutte le donne fecero ooh e si chiesero: chi è questo qua?".

La sfida con Cecchetto Da quel momento Cecchetto lo prende sotto la sua ala, dando una svolta alla vita. Prima lo lancia con il nome di Mister Basic con la canzone "Ok run". I risultati però sono modesti e allora è Sandy Marton che si offre di scrivere direttamente qualcosa lui. I primi tentativi non vengono apprezzati da Cecchetto che trova le canzoni non abbastanza ballabili. E quindi Marton prende la cosa come una sfida. "Mi arrabbiai e pensai: ora ti faccio vedere io".

Il colpo di fulmine con Ibiza E' così che nasce "People from Ibiza", che sarebbe diventata il simbolo di un'epoca: "La scrissi in un pomeriggio. Funzionava e chiesi a Claudio se potevo parlare di Ibiza. E lui: cos'è Ibiza?". L'incontro tra Marton e l'isola spagnola era stato un vero colpo di fulmine: andato per la prima volta con l'intenzione di rimanere pochi giorni, vi rimase sei mesi. "Lì mi sentivo e mi sento a casa, quando andai via, piangevo. In quegli anni, Ibiza era incredibile: c'erano più personaggi che persone normali".