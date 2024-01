L'omaggio a Sandra Milo, la camera ardente in Campidoglio

Le parole della figlia Debora e Ciro

Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, che ha raccontato le ultime volontà della madre, alla camera ardente in Campidoglio ha detto: "Grazie a voi tutti per essere qui. Tante volte ho fatto camere ardenti dall'altra parte della barricata e faccio questa dichiarazione per rispetto ai colleghi. Lei ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori, cadute e ascese. Ha sempre condiviso quello che ha guadagnato con chi ha bisogno. Mia madre ha sempre combattuto per le battaglie civili: il divorzio, gli stipendi, uguali, il fine vita. Ha lottato anche per gli animali, ha salvato i cani che sono a casa. Non ha mai smesso di leggere e fino a quando ha potuto ogni mattina ha chiesto la copia cartacea del giornale. Grazie alla Rai, in particolare ad Alberto Matano, e a tutta la dirigenza della mia Rai". "Una parte di me se ne è andata con lei. Grazie a tutti quanti per l'affetto" sono le parole invece di Ciro De Lollis, figlio di Sandra.