Samuel dei Subsonica annuncia: "Ho subito un piccolo intervento al cuore"

Samuel dei Subsonica è stato operato al cuore di recente. È stato lo stesso cantante a comunicarlo ai fan sui social: "Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore e che è andato tutto bene". E aggiunge: "Quindi non allarmatevi inutilmente. In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare". La rivelazione è arrivata a poche ore dal debutto, a Verona, del nuovo tour della band.

"Non ve l'ho detto per non farvi preoccupare - dice -. Io mi sono cagato sotto... è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente". "I medici, che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui). E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme. L'ennesimo tour Subsonico - scrive su Facebook l'artista -. Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po' di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un'estate fantastica!".