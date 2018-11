Salmo sulla cover di Rolling Stone: "Dico quello che penso... anche su Salvini e Antonacci"

In "Playlist" c'è un po' di tutto e alla solita maniera di Salmo, cioè ad un livello qualitativamente elevatissimo. “Ci sono dentro elementi nuovi e classiconi, c’è una grande varietà di temi e suoni. Per me è una Playlist, appunto, quindi ognuno ci può trovare dentro quello che vuole. E ogni pezzo fa storia a sé”. 13 tracce che risultano fuori dagli standard ormai appiattiti del rap made in Italy, tutto autotune e rime rimasticate per fare "money" e acchiappare views fingendosi arrabbiati e emarginati. Lui arrabbiato lo è davvero e ancora, sebbene ammetta che "è inevitabile perdere per strada un po' di rabbia...". Lo dimostra in brani come "Stai zitto" o "90 Minuti", ruvide fotografie al vetriolo di un Paese ammaestrato e un po' ignorante, a cui fanno da contraltare pezzi come "Il cielo in una stanza", una canzone d'amore, che non scende mai nel banale. Tra i feat. compaiono pezzi grossi come Sfera Ebbasta, Nitro, Fabri Fibra, Nstasia e Coez il tutto condito da basi che ammiccano al rock, alla trap e persino al pop, senza mai scadere però nel già sentito.



In quanto al resto Salmo, che in copertina è ritratto con le mani giunte mentre guarda al cielo e dice: "Perdonami se dico quello che penso", sulle pagine di Rolling Stone quello che pensa lo dice per davvero. Senza peli sulla lingua. A cominciare dalla trap, il genere del momento. Lui, che la dubstep la faceva prima che diventasse moda non può che commentare cosi: "La versione italiana, con i ragazzini pallidi che cantano di troie e fattanza, rende decisamente meno. Il fatto è che questi ragazzi diventano famosi a vent’anni, senza aver mai sparato né imparato a rassettare il letto. Ma sul palco sei solo con le tue strofe e devi essere preparato; altro che money, money”. Sul rap non ha dubbi: “Mi sono chiesto per anni cosa sia il rap, e ora credo di avere la risposta: è una chiacchierata al bar con gli amici. Grazie alle commistione tra rap e pop ora molti di noi scrivono per farsi capire da tutti” e se la prende con i Biagio Antonacci di turno: “che vedono i rappusi di cui non sanno nemmeno i nomi in cima alla classifica e gli gira il culo. Ma bisogna aggiornarsi fra e stare sempre sul pezzo...”.