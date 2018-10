Salmo è il primo artista italiano ad aprire un canale su Pornhub

"Siamo davvero felici di poter ospitare il video di lancio per il nuovo album di Salmo - afferma Corey Price, Vice President di Pornhub - è entusiasmante come sempre più artisti scelgano la nostra piattaforma per diffondere la propria arte".



Non è la prima volta che la piattaforma a luci rosse mostra interesse per la musica. La più recente è stata la collaborazione con Kanye West, direttore creativo della prima edizione dei Pornhub Awards. Prima di lui Snoop Dog e Coolio avevano pubblicato sul sito per adulti un video. Stesso tipo di promozione anche da parte di Immanuel Casto che aveva reso disponibile il video ufficiale non censurato del singolo "Alphabet of Love".



Dopo l'uscita del disco, Salmo farà tappa col suo tour a Roma (Palalottomatica) il 16 dicembre e a Milano (Forum) il 22.