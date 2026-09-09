Le fotografie sono state pubblicate su Instagram e mostrano Hayek mentre si diverte nell'acqua. In uno degli scatti l'attrice è distesa nell'oceano, mentre in un altro posa dando le spalle all'obiettivo e giocando con i capelli. Le immagini hanno attirato rapidamente l'attenzione dei follower della protagonista di Frida. Tra i commenti non sono mancati gli apprezzamenti per il suo aspetto fisico. Un fan ha scritto che, nonostante i 60 anni, Hayek è "senza età", aggiungendo scherzosamente che persino il tempo sembrerebbe essersi innamorato di lei. Un'altra follower ha invece celebrato i suoi sei decenni di talento, eleganza e bellezza.