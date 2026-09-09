Salma Hayek fa 60 anni: la diva che ha stregato Hollywood dagli anni Novanta
© Afp | Golden Globes 2025:
© Afp | Golden Globes 2025:
Salma Hayek nuda nell'oceano © Instagram
Un bagno nell'oceano senza costume per festeggiare un compleanno importante. Salma Hayek ha compiuto 60 anni il 2 settembre e ha scelto di celebrare il traguardo condividendo sui social alcune immagini particolarmente audaci. L'attrice messicana si è mostrata completamente nuda mentre giocava tra le onde, accompagnando le fotografie con un messaggio semplice: "60 e grata".
Le fotografie sono state pubblicate su Instagram e mostrano Hayek mentre si diverte nell'acqua. In uno degli scatti l'attrice è distesa nell'oceano, mentre in un altro posa dando le spalle all'obiettivo e giocando con i capelli. Le immagini hanno attirato rapidamente l'attenzione dei follower della protagonista di Frida. Tra i commenti non sono mancati gli apprezzamenti per il suo aspetto fisico. Un fan ha scritto che, nonostante i 60 anni, Hayek è "senza età", aggiungendo scherzosamente che persino il tempo sembrerebbe essersi innamorato di lei. Un'altra follower ha invece celebrato i suoi sei decenni di talento, eleganza e bellezza.
L'attrice non è nuova a fotografie ambientate al mare particolarmente sensuali, anche se in precedenza aveva normalmente indossato il bikini. Nel 2025, in occasione del suo 59esimo compleanno, aveva pubblicato una fotografia scattata a bordo di uno yacht nella quale indossava un bikini rosso e teneva in mano quello che sembrava essere un cocktail. Anche allora Hayek aveva accompagnato l'immagine con una frase legata all'età e al passare del tempo: "59 giri intorno al sole e non ho ancora smesso di ballare".
Sempre nel 2025, Hayek aveva raggiunto un altro importante traguardo diventando una delle protagoniste della Swimsuit Issue di Sports Illustrated. Per il servizio fotografico aveva posato a bordo piscina con un bikini verde, con il corpo bagnato e i capelli raccolti all'indietro. L'occasione aveva avuto per lei un significato particolare.
Hayek aveva raccontato di aver seguito da giovane la celebre rivista, chiedendosi ogni volta quali modelle sarebbero apparse nel nuovo numero. All'epoca non avrebbe mai immaginato di poter diventare lei stessa una delle protagoniste della pubblicazione, anche perché non si considerava una modella. L'attrice aveva sottolineato quanto fosse cambiato il mondo spiegando che, se qualcuno le avesse detto da ragazza che sarebbe comparsa su Sports Illustrated a 58 anni, probabilmente avrebbe pensato che fosse impazzito.
Hayek ha parlato più volte anche del rapporto con l'invecchiamento. Nell'aprile 2025 aveva spiegato a People di non avere l'obiettivo di apparire più giovane, ma semplicemente di voler continuare ad avere un bell'aspetto per la propria età. "Voglio solo che mio marito dica ancora wow quando mi guarda", aveva raccontato, riferendosi al marito François-Henri Pinault. L'attrice aveva poi chiarito di essere interessata a sentirsi bene con il proprio aspetto senza voler necessariamente tornare ai 20 anni. Il suo desiderio, aveva spiegato, è vivere serenamente anche i 50 e i 60 anni e valorizzare "un diverso tipo di bellezza".
Nel corso degli anni Hayek ha inoltre indicato nella meditazione uno degli elementi che contribuiscono al suo aspetto giovanile. La sua filosofia sull'invecchiamento, per quanto raccontato pubblicamente dall'attrice, sembra quindi concentrarsi più sull'accettazione di sé e sul benessere che sulla volontà di cancellare i segni del tempo. Secondo quanto riportato nelle precedenti dichiarazioni della star, alle abitudini legate al benessere si aggiungono attività come il nuoto e uno stile di vita improntato al relax, senza rinunciare completamente ai piaceri della tavola.
Al centro delle riflessioni di Hayek sul proprio aspetto c'è anche il rapporto con François-Henri Pinault, imprenditore francese e suo marito. È proprio parlando di lui che l'attrice aveva spiegato di voler continuare a sentirsi attraente, ma senza inseguire l'illusione di avere l'aspetto di una ventenne.
© Afp | Golden Globes 2025:
© Afp | Golden Globes 2025: