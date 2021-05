Salma Hayek rivela: "Ho creduto di morire di Covid"

Salma Hayek condivide i suoi selfie hot della domenica e fa il pieno di like Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 instagram 14 di 26 instagram 15 di 26 instagram 16 di 26 instagram 17 di 26 instagram 18 di 26 Salma Hayek instagram 19 di 26 instagram 20 di 26 instagram 21 di 26 instagram 22 di 26 instagram 23 di 26 instagram 24 di 26 instagram 25 di 26 Salma Hayek - 90th Academy Awards, 2018 ansa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Salma Hayek ha temuto di non farcela e di essere vicina alla morte dopo aver contratto il Covid. Lo ha rivelato lei stessa, ora che l'incubo è finito, in un'intervista a Variety. L'attrice 54enne ha spiegato di essersi ammalata all'inizio della pandemia e di essere rimasta in isolamento per sette settimane nella casa dove abita a Londra con il marito, il miliardario François-Henri Pinault, e la loro figlia 13enne Valentina. A un certo punto, ha avuto anche bisogno dell'ossigeno. "Nonostante sia passato un anno non ho recuperato del tutto le forze", ha spiegato.