SAG Awards 2019, vincono ancora Rami Malek e Glenn Close e prenotano gli Oscar

I premi sono divisi in 16 categorie diverse: sei per il cinema, nove per la televisione, oltre al premio alla carriera che quest’anno è stato assegnato ad Alan Alda.



Il premio principale, quello al Miglior cast, è andato a "Black Panther". E' la prima volta che un cinecomic ottiene un riconoscimento così prestigioso. Il discorso di uno degli interpreti, Chadwick Boseman, ha cercato di spiegare quanto sia importante questa vittoria per gli attori afroamericani: "Tutti noi sappiamo cosa significa sentirsi dire che non c’è posto per te in un film, che sarai il non protagonista, non il protagonista, che non spiccherai mai. Abbiamo sempre lavorato in contesti simili. Con questo film sapevamo di poter dare al mondo qualcosa di speciale, che nell’universo che stavamo costruendo saremmo potuti essere umani a tutto tondo, che quest’universo sarebbe stato un modello di ciò che vorremmo vedere".



Rami Malek, calato nella parte di Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" ha di nuovo messo ko Christian Bale col suo Dick Cheney di "Vice". E anche Glenn Close ("The Wife") ancora una volta ha battuto Lady Gaga ("A Star is Born") e Olivia Colman ("La favorita"). La vera sorpresa è stata la vittoria di Emily Blunt, Miglior attrice non protagonista per "A Quiet Place", diretto dal marito John Krasinski. La nuova Mary Poppins ha commosso il consorte, facendogli una dichiarazione d'amore pubblica dal palco.



Sul versante televisivo ha trionfato la serie "La fantastica signora Maisel", che ha potato a casa i premi per il migliore cast, per la migliore attrice (Rachel Brosnahan) e il migliore attore per il genere commedia (Tony Shalhoub). Il premio alla migliore attrice in una serie drammatica è andata, come ai Golden Globe, a Sandra Oh.