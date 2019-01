Oscar 2019, sarà un testa a testa tra "Roma" e "La favorita": 10 nomination per loro

Dunque quella di fine febbraio si presenta come una battaglia molto aperta. Quest'anno non si è avuto il classico asso pigliatutto ma una assegnazione di nomination piuttosto equilibrata. Se il film di Cuaron e di Lanthimos sembrano i favoriti, le 8 otto nomination di "A Star is Born" e Vice" e le 6 di "Black Panther" (primo film tratto da un fumetto a concorrere per la statuetta più ambita) e "BlaKkKlansman" e le 5 di "Green Book" e "Bohemian Rhapsody", lasciano aperte a qualsiasi sorpresa.



TUTTE LE NOMINATION:

Miglior regista: Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Paweł Pawlikowski ("Cold War"), Yorgos Lanthimos ("La favorita"), Alfonso Cuaron ("Roma"), Adam Mckay ("Vice")

Miglior attrice protagonista: Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("La favorita"), Lady Gaga ("A Star Is Born"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?")

Miglior attore protagonista: Christian Bale ("Vice"), Breadly Cooper ("A Star Is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity’s Gate"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Viggo Mortensen ("Green Book")

Miglior attrice non protagonista: Amy Adams ("Vice"), Marina De Tavira ("Roma"), Regina King ("If Beale Street Could Talk"), Emma Stone ("La favorita"), Rachel Weisz ("La favorita")

Miglior attore non protagonista: Mahershala Ali ("Green book"), Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Sam Elliott ("A Star Is Born"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?"), Sam Rockwell ("Vice")

Miglior sceneggiatura originale: "La favorita", "First Reformed", "Green Book", "Roma", "Vice"

Miglior sceneggiatura non originale: "The Ballad of Buster Scruggs", "BlacKkKlansman", "Can You Ever Forgive Me?", "If Beale Street Could Talk", "A Star Is Born"

Migliore canzone: All The Stars ("Black panther"), I’ll Fight ("Rbg"), The Place Where The Lost Things Go ("Mary Poppins Returns"), Shallow ("A Star Is Born"), When A Cowboy Trades His Spurs For Wings ("The Ballad of Buster Scruggs")

Miglior film d’animazione: "Gli Incredibili 2", "Isle of dogs", "Mirai", "Ralph spacca internet", "Spider-Man: un nuovo universo"

Miglior film straniero: "Capernaum" (Libano), "Cold War" (Polonia), "Never Look Away" (Germania), "Roma" (Messico), "Shoplifters" (Giappone)

Miglior trucco: "Border", "Mary Queen of Scots", "Vice"

Migliori effetti speciali: "Avengers: Infinity War, "Christopher Robin", "First Man", "Ready Player One", "Solo: A Star Wars Story"

Miglior fotografia: "Cold War", "La favorita", "Never Look Away", "Roma", "A StarI Is Born"

Miglior scenografia: "Black Panther", "La favorita", "First Man", "Mary Poppins Returns", "Roma"

Miglior montaggio sonoro: "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "First Man", "A Quiet Place", "Roma".

Miglior sonoro: "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "First Man", "Roma", "A Star Is Born"

Migliori costumi: "The Ballad of Buster Scruggs" (Mary Zophres), "Black Panther" (Ruth Carter), "La favorita" (Sandy Powell), "Mary Poppins Returns" (Sandy Powell), "Mary Queen of Scots" (Alexandra Byrne)

Migliore colonna sonora: "Black Panther", "BlacKkKlansman", "If Beale Street Could Talk", "Isle of Dogs", "Mary Poppins Returns"

Miglior cortometraggio: "Detainment", "Fauve", "Marguerite", "Mother, Skin"

Miglior cortometraggio d’animazione: Animal Behaviour, Bao, Late afternoon, One small step, Weekends

Miglior documentario: "Free Solo", "Hale County This Morning", "This evening", "Minding The Gap", "Of Fathers and Sons", "Rgb"

Miglior cortometraggio documentario: "Black Sheep", "End Game", "Lifeboat", "A Night At The Garden", "Period. End Of The Sentence"