Sabrina Salerno con il seno a vista, bikini hot in Corsica

La 54enne showgirl e cantante ha condiviso su Instagram alcuni scatti molto sexy che la riprendono al mare in un bikini bianco bagnato che mette in mostra il suo seno. Foto capaci di mandare in estasi i fan.

Vedendo le ultime foto di Sabrina Salerno, a chi non viene in mente il video di "Boys" con il suo costume bianco bagnato e trasparente che faceva sognare già nel 1987? Trentacinque anni dopo quel singolo tratto dal suo debutto discografico e quel video, la cantante non smette di sedurre. Anche se gli anni passano imperterriti, lei rimane un sex symbol, continuando a fare sognare gli italiani con le sue forme da urlo.

Di sicuro Sabrina Salerno sa anche giocare con il desiderio, legato al suo corpo e alla sua bellezza, e con l'ironia. E anche questa nuova serie di scatti ne è l'esempio lampante. Mentre sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Corsica, la cantante scherza sui social: "Settembre? Non me ne sono accorta", accompagnando il messaggio con scatti che rendono di nuovo l'estate decisamente torrida.

Ogni stagione comunque è quella giusta per pubblicare fotografie hot con le sue sexy forme ben in vista sotto le t-shirt o i costumi. Se il suo pubblico impazzisce, non mancano come al solito gli hater, che le puntano il dito contro accusandola di essersi completamente rifatta. Proprio un anno fa, in un'intervista a Radio Deejay, Sabrina Salerno aveva ribadito: "Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno". La cantante si era sfogata sottolineando come il suo décolleté perfetto sia solo merito di madre natura, citando una perizia che spazzerebbe qualsiasi dubbio in merito: "A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno".