Sabrina Salerno mostra il figlio Luca per la prima volta: "E' l'uomo della mia vita"

"Luca è l'uomo della mia vita".

Non ha dubbi Sabrina Salerno nel presentare per la prima volta in assoluto il figlio che ha da poco compiuto 18 anni. La cantante e showgirl sceglie il settimanale " Chi ", che le dedica la cover , per raccontare il rapporto speciale che c'è tra i due. "Quando camminiamo per strada si girano tutti per guardarlo", spiega.