Sabrina Carpenter contro la Casa Bianca: "Non usate la mia musica per i vostri scopi disumani"

Nel video si vedono di agenti ICE che arrestano individui ritenuti "criminali pericolosi" e residenti negli Stati Uniti senza autorizzazione. A commento delle immagini alcuni estratti del brano "Juno" di Carpenter e il commento "Hai mai provato questo?". La frase è un riferimento a uno dei momenti più celebri dei live di Sabrina Carpenter, in cui la popstar assume varie pose sexy di fronte al pubblico. Dopo il post della discordia, la portavoce della Casa Bianca, Abigail Jackson, ha difeso il video e il suo contenuto. "Qui c'è un messaggio breve e dolce per Sabrina Carpenter: non ci scusiamo per deportare assassini, stupratori e pedofili illegali pericolosi dal nostro paese. Chiunque difenda questi mostri malati deve essere stupido, o è solo lento?", ha dichiarato Jackson a "Us Weekly".