Ryan Reynolds e Blake Lively genitori per la terza volta: la presentazione della figlia su Twitter

Dopo aver tenuto nascosto per un paio di mesi il fatto di essere diventati di nuovo genitori, Ryan Reynolds e Blake Lively hanno scelto Twitter per condividere la prima foto ufficiale della loro terza figlia. Il messaggio social non rivela però il nome della piccola, una scelta che ha caratterizzato anche le nascite precedenti di James (4 anni) e Inez (2 anni).

L'attore ha pubblicato un tweet a sfondo politico (per le elezioni federali in Canada) e ha scritto: "Amo B.C (British Columbia, ndr). Voglio che le mie figlie crescano nella natura proprio come ho fatto io. Il 21 ottobre il candidato per cui voterete durante le elezioni darà forma alla politica climatica del Canada. Sono orgoglioso del progresso che in questo campo ha fatto il paese negli ultimi anni. Informatevi su questo sito e votate con giudizio”.

Divertente modo in cui è stato oscurato il viso della neonata, con una faccina sorridente disegnata probabilmente da papà Ryan in persona.