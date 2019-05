Blake Lively e Ryan Reynolds, terzo bebè in arrivo: l annuncio sul red carpet

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Terzo bebè in arrivo per Blake Lively e il marito Ryan Reynolds. La splendida coppia lo ha "annunciato" sfilando sul red carpet alla prima del film “Pokemon: Detective Pikachu“. Fasciata in un abito giallo la star di "Gossip Girl", 31 anni, ha mostrato un pancino già molto lievitato. I due attori, che sono sposati dal 2012, sono già genitori di Inez (2 anni) e James (4 anni). Ryan Reynolds era stato già sposato con con Scarlett Johansson dal 2008 al 2011.