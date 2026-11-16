L'attore Russell Brand dal carcere: "Sono innocente, è un complotto"
Il comico è stato condannato a più di dieci anni per stupro e molestie. Durissimo il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband: "Nessun rimorso, nessuna compassione per le vittime, solo commenti disgustosi"
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Russell Brand si è proclamato innocente e ha evocato un complotto ai suoi danni nel primo messaggio dal carcere, letto dalla moglie Laura Gallacher in un video sul canale YouTube della coppia, dopo la condanna a dieci anni e mezzo inflitta all'attore e webstar britannico per lo stupro di una sua giovane fan e molestie sessuali su altre tre donne. "Come sapete, non sono colpevole dei reati per cui sono detenuto, quindi sta succedendo qualcosa di strano", ha scritto l'ex comico diventato un controverso guru online cristiano, noto per le teorie cospirazioniste.
Trasferito dalla prigione londinese di Wandsworth a Littlehey, dove è recluso con altri condannati per abusi sessuali, Brand ha ironizzato sul nome dell'istituto: "Little come piccolo e hey come ehi, sono nel più grande carcere per reati sessuali d'Europa". Durissimo il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband: "Nessun rimorso, nessuna compassione per le vittime, solo commenti disgustosi", ha dichiarato a Sky News riferendosi al messaggio. Miliband, finito nel mirino dei Conservatori per un'intervista concessa a Brand nel 2015, quando era leader del Labour, si è scusato: "Se avessi saputo di queste accuse non l'avrei mai fatta. Mi dispiace davvero".