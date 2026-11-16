Russell Brand si è proclamato innocente e ha evocato un complotto ai suoi danni nel primo messaggio dal carcere, letto dalla moglie Laura Gallacher in un video sul canale YouTube della coppia, dopo la condanna a dieci anni e mezzo inflitta all'attore e webstar britannico per lo stupro di una sua giovane fan e molestie sessuali su altre tre donne. "Come sapete, non sono colpevole dei reati per cui sono detenuto, quindi sta succedendo qualcosa di strano", ha scritto l'ex comico diventato un controverso guru online cristiano, noto per le teorie cospirazioniste.