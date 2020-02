Rose McGowan contro Natalie Portman: "La sua falsa protesta per le donne mi disgusta"

C'è qualcuno a cui la protesta di Natalie Portman alla notte degli Oscar, dove l'attrice si è presentata con un mantello su cui c'erano scritti i nomi delle regista snobbate, non è piaciuta. E' Rose McGowan , attivista sul fronte del #metoo e dei diritti delle donne, che in un lungo post si è detta disgustata dalla "messa in scena" della Portman. "Trovo il suo tipo di attivismo veramente offensivo per chi si è messa in gioco davvero".

Secondo la McGowan è troppo facile presentarsi a una serata di gala, con qualche scritta su un mantello da gran sera, ma poi essere completamente parte del sistema. "Quello che scrivo non è figlio dell'amarezza, ma del disgusto - ha scritto nel post su Facebook -. Natalie, nella tua lunga carriera hai lavorato con due registe donne e una di loro eri tu. Tu hai una casa di produzione che ha ingaggiato solo una regista: tu!".

"Voi che fate parte delle prime della lista potreste cambiare il mondo se prendeste posizione invece di essere il problema. Si - ha proseguito attaccando -, tu Natalie. Tu, sei il problema. Il falso supporto alle altre donne è il problema". "Mi rivolgo a te perché sei l'ultima di una lunga fila di attrici che recitano la parte delle donne che si preoccupano delle altre donne. Attrici che in teoria si battono per le donne, ma che nella realtà non fanno nulla".

E poi un riferimento a un'esperienza vissuta insieme. "Ero a un evento di 'Women in Film' durante il quale hai parlato snocciolando statistiche deprimenti. E poi siamo tornati tutti alle nostre insalate. Ho capito subito che tu e le altre donne che parlavano eravate solo una grande truffa. Non dici niente, non fai niente". E infine l'ultimo attacco: "Fino a quando tu e le tue colleghe attrici non diventerete reali, fateci tutte un favore e appendete il vostro mantello da attivista ricamato".

Oscar 2020, la protesta di Natalie Portman: sul suo mantello i nomi delle registe snobbate IPA 1 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci Sul red carpet degli Oscar, Natalie Portman ha reso omaggio alle donne registe snobbate agli Academy Awards di questa 92esima edizione. Il mantello che indossava sopra l'abito da sera aveva ricamato in oro sui bordi i nomi delle registe non prese in considerazione quest'anno alle nomination: Greta Gerwig ("Piccole Donne"), Lorene Scafaria ("Le ragazze di Wall Street"), Lulu Wang ("The Farewell"), Alma Har'el ("Honey Boy"), Marielle Stiles Heller ("Un amico straordinario"), Melina Matsoukas ("Queen & Slim"), Mati Diop ("Atlantics") e Céline Sciamma ("Ritratto della giovane in fiamme").

