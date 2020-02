Agli Oscar Leonardo DiCaprio ufficializza l'amore con Camila Morrone

E' stata Camila Morrone la donna più invidiata degli Oscar 2020. La modella argentina è infatti apparsa in prima fila tra Leonardo DiCaprio, con cui si frequenta dal 2017, e Brad Pitt . Dopo una sfilza di bionde (da Gisele Bündchen. a Nina Agdal, passando per Toni Garrn e Bar Refaeli), alla fine è stata una brunetta a farlo capitolare. L'attore e la 22enne hanno calcato il red carpet separati, ma in sala si sono seduti fianco a fianco.

Leo è fedele al detto "agli uomini piacciono le bionde... ma sposano le more", anche se un punto in comune con le sue ex Camila ce l'ha: è giovanissima. L'argentina ha ben 23 anni in meno di lui, ma la differenza d'età non è un problema per loro. "Ci sono moltissime coppie a Hollywood - e nel mondo - che funzionano nonostante la differenza di età. Penso che ognuno dovrebbe poter uscire con chi vuole", aveva dichiarato la Morrone al Los Angeles Times.

La coppia in questi anni ha sempre mantenuto un profilo basso, ma per la notte degli Oscar Leo l'ha voluta al suo fianco. DiCaprio era infatti nominato come miglior attore protagonista per il ruolo di Rick Dalton in "C'era una volta... a Hollywood". La statuetta è andata a Joaquin Phoenix, ma l'attore ha comunque gioito per il premio come miglior attore non protagonista andato a Brad Pitt. Alla notizia della vittoria DiCaprio è stato infatti il primo che Brad ha abbracciato e dal palco ha ribadito tutto il suo affetto nei suoi confronti.

