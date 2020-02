Oscar 2020, con "Parasite" trionfa anche un pezzo d'Italia: Gianni Morandi

Cosa ci fa Gianni Morandi in un film sudcoreano? Anche il cantante se l'era chiesto, quando "Parasite" è stato portato con successo a Cannes a maggio 2019, vincendo la Palma d'Oro. Una delle scene cruciali del finale del film di Bong Joon-ho è accompagnata dal suo brano "In ginocchio da te". All'epoca il cantautore si era detto "sorpreso e contento. Magari mi invitano a cantare in Sud Corea, dove non sono mai andato". Ora è arrivato l'Oscar e chissà che, sull'onda del successo, il sogno non si avveri...

LEGGI ANCHE >Oscar 2020, "Parasite" è il miglior film ed entra nella storia

Alla vigilia della notte degli Oscar, Morandi aveva parlato a Sky della presenza della sua canzone nella colonna sonora del film: "Non me lo so spiegare, in Corea non ci sono mai stato!". E poi ha spiegato: "Quel pezzo venne arrangiato da Ennio Morricone, uno che di Oscar se ne intende. Il film è bellissimo. Chissà, magari mi invitano in Corea per fare una tournée...".

Il cantautore ha anche raccontato: "Da quel testo nacque anche un film che portava lo stesso nome della canzone. Costò 50 milioni delle vecchie lire e incassò un miliardo".