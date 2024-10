Roman Polanski, vincitore di tre Oscar e una Palma d'Oro, è stato accusato di violenza sessuale e stupro da una decina di donne nel corso della sua carriera, accuse che ha sempre contestato e che non gli hanno impedito di lavorare. È considerato latitante negli Stati Uniti da più di quarant'anni dopo una condanna per "rapporti sessuali illegali" con una minorenne di 13 anni, Samantha Gailey (ora Geimer).

Nel 1977, dopo essere stato arrestato, accusato di aver drogato e violentato questa adolescente, trascorse 42 giorni in prigione prima di essere rilasciato e poi fuggire a Parigi correndo il rischio di essere nuovamente arrestato.

La Geimer in seguito ha dichiarato che il rapporto non fu uno stupro e che non gli portava rancore e ha chiesto più volte che le accuse venissero ritirate. Sulla base di queste affermazioni, nel 2022 il nuovo procuratore della contea di Los Angeles, George Gascón, ha accettato di riconsiderare il caso di stupro e di riaprire un documento che potrebbe aiutare il regista premio Oscar per "Il Pianista" a dimostrare che 45 anni fa, all'epoca del processo per lo stupro della Geimer minorenne, la magistratura infierì ingiustamente su di lui. Gascón ha dato via libera alla trascrizione di una testimonianza del 2010 di Roger Gunson, il sostituto procuratore che nel 1977 istruì il caso contro il regista per violenze sessuali su Samantha Geimer, che ai tempi aveva 13 anni.