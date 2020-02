Cinema, a "Les Misérables" il César 2020 come miglior film

"Les Misérables", il lungometraggio del regista Ladj Ly che racconta il disagio delle banlieue di Francia e i rapporti a volte difficili tra abitanti e polizia, è stato insignito con il César 2020 per il miglior film. Il premio per la miglior regia è andato a Roman Polanski per il film "J'accuse". Il riconoscimento è stato duramente contestato da alcune attrici presenti in sala, in riferimento alle accuse di stupro che pesano sul regista.