Roma Jazz Festival 2020 in live streaming 

Tgcom24

La chiusura dei teatri non ferma uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al jazz e alle sue infinite traiettorie, il Roma Jazz Festival. La manifestazione conferma la sua 44esima edizione dal titolo "Jazz for Change", riorganizzando in tempo record la programmazione che si terrà a porte chiuse nelle sale dell'Auditorium Parco della Musica e verrà interamente trasmessa in diretta streaming (sulla piattaforma internazionale Live Now). Slitta al 10 novembre l'apertura del festival, originariamente prevista il 29 ottobre, ma sono ben 8 i concerti confermati sui 14 programmati inizialmente.