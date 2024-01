Roma Film Music Festival torna nel nome di James Bond

Per la terza edizione della manifestazione in prima nazionale "007 Skyfall in concert" il 12 e 13 aprile all'Auditorium della Conciliazione

La manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore e ai suoi protagonisti torna nel nome di James Bond . Per la prima volta all'Auditorium della Conciliazione di Roma il 12 e il 13 aprile verrà eseguita dal vivo la colonna sonora del film di James Bond "Skyfall" , campione di incassi. Il cineconcerto "007 Skyfall In Concert" sarà eseguito dall'Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Anthony Gabriele.

Il cineconcerto di "Skyfall" Diretto da Sam Mendes, “Skyfall” ha ottenuto nel 2012 due Premi Oscar (Miglior montaggio sonoro e Migliore Canzone, per l’omonimo brano interpretato da Adele), e vede 007 alle prese con uno dei suoi avversari più formidabili, lo spietato cyberterrorista ed ex agente del MI6 Raoul Silva. Sul grande schermo Daniel Craig veste i panni della leggendaria spia, mentre sul palco i 90 elementi dell’Orchestra Italiana del Cinema diretti da Anthony Gabriele eseguono dal vivo la colonna sonora integrale del film in perfetto sincrono con le immagini. Le musiche, firmate da Thomas Newman, hanno conquistato il Bafta per la Migliore Colonna Sonora.

“Un festival che cresce deve sorprendere e innovare sempre di più – sottolinea Marco Patrignani, ideatore e direttore del Roma FMF – e la prima assoluta per l’Italia di Skyfall in Concert va proprio in questa direzione. Promettiamo agli spettatori un’esperienza senza precedenti: un film d’azione che rasenta la perfezione impreziosito da un’onda sonora che li avvolgerà lasciandoli senza fiato”.

La trama del film di James Bond L'azione inizia quando un hard disk contenente le identità di ogni agente segreto britannico sotto copertura viene rubato. La missione di Bond per recuperare l'unità trafugata lo porta da una frenetica corsa sui tetti di Istanbul al violento mondo criminale di Macao e, infine, per le strade di Londra e nel cuore stesso dell'MI6. L’inseguimento del malvagio Silva culmina in un epico scontro a Skyfall Lodge, la remota tenuta di famiglia di Bond nelle Highlands scozzesi. Judi Dench ritorna ancora una volta nel ruolo dell'instancabile M. "Skyfall" segna anche il ritorno di due personaggi familiari e amatissimi dai fan della serie: l'ingegnoso responsabile delle forniture Q (Ben Whishaw) e l’affascinante e intraprendente Eve Moneypenny (Naomie Harris).

La musica del film Un viaggio musicale e visivo che l’autore della colonna sonora Thomas Newman ricorda così: “Scrivere la colonna sonora di 'Skyfall', con Sam Mendes per la prima volta nel mondo di 007, è stato qualcosa di molto, molto lontano da qualsiasi progetto che avrei potuto pensare di affrontare dal punto di vista creativo. La sua storia è ricca e gratificante e porta con sé il pesante fardello di mezzo secolo di grandi musiche. Nonostante abbia vissuto con terrore e notti insonni i circa quattro mesi di lavoro a Londra per scrivere e registrare la colonna sonora, rimane, ancora oggi, una delle esperienze migliori della mia carriera”.