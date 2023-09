Bugs Bunny

“Bugs Bunny at the Symphony” è l’evento di apertura del festival targato Warner Bros. Roma Film Music Festival quest’anno parte con un regalo pensato per i più piccoli e per le loro famiglie: sabato 30 settembre una grande festa nel foyer dell’Auditorium Conciliazione con animatori, personaggi Looney Tunes, musica e la partecipazione dei maestri d’orchestra (età consigliata tra i 6 e gli 11 anni). A seguire in sala lo spettacolo in prima europea che atterra in Italia dopo aver fatto il giro del mondo a colpi di sold out per ben tre decenni con le più grandi orchestre e nelle più prestigiose sale da concerto, dalla New York Philharmonic alla Sydney Opera House passando per la Royal Philharmonic. Si replica domenica 1 ottobre. Lo spettacolare contenuto visivo sarà sonorizzati dal vivo grazie all’Orchestra Italiana del Cinema: oltre 80 elementi in sala guidati dal Maestro George Daugherty.