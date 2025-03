Roma Film Music Festival, da "Avatar" a "Profondo Rosso" i cineconcerti per la quarta edizione

Per la prima volta nell'Europa continentale, dopo l'anteprima mondiale alla Royal Albert Hall di Londra, arriva "Avatar Live In Concert", la versione cineconcerto del film record di incassi di tutti i tempi. Sul grande schermo l'intero film di James Cameron in alta definizione, mentre sul palco l'Orchestra Italiana del Cinema, nella sua formazione più ampia di 120 elementi di orchestra, coro (Labirinto Vocale e Sezioni Auree) e la solista Eleanor Grant, diretta da Ludwig Wiki (già direttore della premiere mondiale), interpreta dal vivo in sincrono la colonna sonora di James Horner. Il grande compositore prematuramente scomparso è stato già al fianco di Cameron in "Titanic" e "Alien - Scontro Finale". Quattro repliche e due città per assistere all'evento: all'Auditorium Conciliazione di Roma venerdì 11 aprile (alle 20:30) e sabato 12 (alle 20:30); al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 24 maggio (alle 20:30) e domenica 25 (alle 15:00).