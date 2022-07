Roma, Blanco porta il padre sul palco durante un concerto: "Mi dovevo far perdonare tante cose"

"Fate un grandissimo applauso, sta per salire sul palco mio padre. Voglio tutte le luci accese per lui", ha chiesto al pubblico che immediatamente ha acceso le torce dei cellulari per accoglierlo. Abbracciando il papà, Riccardo Fabbriconi (questo il vero nome dell'artista) ha poi iniziato a cantare "

Notti in bianco

", uno dei suoi più grandi successi.

Attraverso i canali social, Blanco ha poi spiegato (in parte) il perché del suo gesto. "

Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre

bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno

e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia", ha scritto sui Instagram, dove ha anche aggiunto una riflessione sul percorso che sta facendo nella musica. "64mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo... fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo… è proprio vero a volte".