Registrato quando Waters aveva 29 anni, "The Dark Side Of The Moon" era una straordinaria meditazione multidimensionale sull'esperienza umana, il passare del tempo, la discesa nella follia e l'abisso. Il nuovo disco vede Waters trascendere questo vuoto di mezzo secolo per reinterpretare e abbellire le sue creazioni originali con una nuova prospettiva raccolta dalla sua esperienza di vita, dalla filosofia e dalla saggezza dell'età, con un'ulteriore enfasi sui temi filosofici, sociali e politici dell'originale.

Roger Waters pubblica "The Dark Side Of The Moon Redux" , la reinterpretazione epicamente ambiziosa di uno degli album più famosi e acclamati della storia, a cinquant'anni dalla registrazione originale con i Pink Floyd.

Il Redux La performance vocale di Waters aggiunge nuovi strati di profondità ai suoi testi classici e saggezza ghiaiosa alle sue nuove creazioni filosofiche. La produzione di Waters e Gus Seyffert spoglia le orchestrazioni psichedeliche dei Pink Floyd in qualcosa di più crudo e delicato, ma non per questo meno sperimentale, inventivo, strutturato e ricco di intertesto musicale. Oltre a reinventare ciascuna delle dieci tracce originali di "The Dark Side Of The Moon", il formato Redux in vinile contiene inoltre una bonus track di tredici minuti ispirata alla ri-registrazione come traccia finale.

Con i Pink Floyd Come membro fondatore, paroliere e compositore principale dei Pink Floyd durante il periodo più influente e creativo della band, Roger Waters ha raggiunto il successo e la fama globali. Waters ha co-fondato i Pink Floyd a metà degli anni 60. Sotto la sua guida, hanno realizzato una serie di album tra i più venduti negli anni 70, di cui i più iconici e di maggior successo furono "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" e "The Wall". Roger Waters ha lasciato i Pink Floyd nel 1985 ed è oggi uno degli artisti solisti di maggior successo al mondo.