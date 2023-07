"Rodeo", avventura e voglia di libertà rombando su due ruote

Il film di Lola Quivoron , presentato al Festival di Torino, esce nelle sale il 6 luglio e Tgcom24 vi offre un clip in esclusiva . Nel film, Julia, spinta dalla passione per i motori e assetata dell'assoluto senso di libertà che prova quando è in sella della sua fida compagna a due ruote, entra in un giro clandestino di motociclisti, un microcosmo essenzialmente maschile dove tutto è rito, velocità e pericolo. Tra "Titane" e "Fast & Furious", l'opera d'esordio della regista è una corsa forsennata in moto, un mix altamente infiammabile con una protagonista travolgente e impossibile da dimenticare.

Il vento tra i capelli, il rombo del motore, l’asfalto caldo che scorre sotto le ruote. E l’adrenalina che percorre tutto il tuo corpo, come una scarica elettrica. Julia non riesce a immaginare la sua vita senza una moto. Fiera e indipendente, frequenta il giro dei “rodei” urbani, corse clandestine di motociclisti. Ma quando un incontro casuale la porta a unirsi a una banda di centauri, la posta in gioco si alza: in una successione di furti e colpi sempre più pericolosi, per riuscire a dimostrare il suo valore la ragazza dovrà essere disposta a rischiare tutto.

"E' un ambiente che conosco da quando ero piccola - racconta la Quivoron -, sono cresciuta nella periferia di Parigi e vedevo sempre i ragazzi fare motocross davanti al mio palazzo. "Au Loin, Baltimore", il cortometraggio con cui mi sono laureata, parlava del “cross-bitumen” in un modo piuttosto "naturalista". Dal 2015 non ho mai smesso di frequentare quell’ambiente e di documentarlo, con clip, cortometraggi o reportage fotografici.