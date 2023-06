La cantante Teyana Taylor è protagonista del film "A Thousand And One", opera prima della regista statunitense A.

V. Rockwell al cinema dal 29 giugno. Un’ode al potere della famiglia, unica àncora di salvezza in un mondo in evoluzione che si disinteressa delle vite degli ultimi, presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2023 dove ha vinto il Gran Premio della Giuria per un film Drammatico. In Italia sarà presentato alla 69° edizione del Taormina Film Festival. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprire il dramma famigliare ambientato a Harlem che prende il via negli anni 90, per poi esplorare quasi due decenni.