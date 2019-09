Rod Stewart ha sconfitto il cancro alla prostata, tenuto segreto per tre anni: "Il buon Dio si è preso cura di me"

Lo ha tenuto segreto per tre anni e adesso che è in remissione Sir Rod Stewart, 74 anni, ha deciso di parlarne. Nel febbraio 2016, durante un controllo di routine, gli fu diagnosticato un cancro alla prostata e da allora è cominciata la sua silenziosa battaglia contro la malattia. A luglio 2019 la buona notizia: il peggio è passato. La leggenda del rock lo ha svelato domenica ad un evento benefico per la raccolta fondi.

Con lui gli ex compagni di band, Ronnie Wood e Kenney Jones. Stewart ha detto che scherzando aveva avvertito sua moglie, Penny Lancaster, che durante la serata avrebbe fatto "coming out": "Ma non quello che pensi...!" Il cantante britannico ha poi aggiunto che ha pensato fosse giunto il momento di parlarne: "Ne sono uscito perché il mio cancro è stato preso in tempo", ha detto invitando tutti a sottoporsi a regolari controlli: ""Se resti positivo, ci lavori su e mantieni il sorriso sulle labbra... Io ci ho lavorato per due anni eh cercato di essere sempre di buon umore e il buon Dio si è preso cura di me".