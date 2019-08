Rod Stewart in mezzo al suo harem: scatto con la moglie Penny e le ex, madri dei suoi 8 figli

Se c'è qualcuno che ha bene in mente il concetto di famiglia "allargata" quello è Sir Rod Stewart. In elegante gilet e sciarpa con stampa leopardata il crooner si è fatto immortalare in mezzo al suo harem, con la moglie Penny Lancaster e tre delle sue ex, Alana Stewart, Kelly Emberg, Rachel Hunter, madri dei suoi figli. L'occasione è stato il quarantesimo compleanno della figlia Kimberley Stewart a Los Angeles. Il primo matrimonio di Sir Rod è stato quello con Alana Hamilton (col vestito a fiori a sinistra nello scatto), 74 anni, durato dal 1979 al 1984, e da cui sono nati Kimberley e Sean, che è un musicista. Dal 1990 al 2006 il cantante è stato sposato con Rachel Hunter, 49 anni - all'estrema destra dello scatto - da cui ha avuto altri due figli Renée, ora ballerino, e Liam Stewart, un giocatore professionista di hockey su ghiaccio. Tra il primo e il secondo matrimonio, ha avuto anche una quinta figlia di nome Ruby Stewart con la fidanzata dell'epoca Kelly Emberg, 60 anni, anche lei nella foto in mezzo tra Rachel e Rod.

Il cantnate ha poi avuto altri due figli anche con Penny Lancaster, che ha sposato nel 2007, Alastair, 12 anni, e Aiden, otto. Unica assente nello scatto è Susannah Hourde, con cui Rod ha avuto una figlia Sarah Streeter, 56 anni, data in adozione.