Rocco Siffredi, il ritorno che non ti aspetti: a 61 anni di nuovo protagonista sul set

Il pornodivo già in passato aveva detto addio alle scene per poi cambiare idea. "È la quarta volta che smetto e ricomincio" racconta con la consueta schiettezza: prima a 40 anni, poi a 50, a 55 e ora, di nuovo, a 61 appena compiuti. Ma questa volta il contesto è diverso e il mondo che lo circonda non è più quello di un tempo. Il nuovo progetto si chiama "My Fantasy with Rocco" ed è pensato per l'universo digitale, dove le vecchie gerarchie del porno industriale sono state spazzate via dai content creator.