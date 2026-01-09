Rocco Siffredi, il ritorno che non ti aspetti: a 61 anni di nuovo protagonista sul set

Dopo aver detto addio più volte alla scena, il pornodivo torna davanti alla telecamera con un nuovo progetto digitale che ribalta le regole
Non è una provocazione né un colpo di nostalgia: Rocco Siffredi è tornato davvero. A 61 anni, quando molti pensano solo a tirare le somme di una carriera leggendaria, il re dell'hard sceglie ancora una volta di rimettersi in gioco, tornando sul set come attore e non solo come regista o produttore.
Il pornodivo già in passato aveva detto addio alle scene per poi cambiare idea. "È la quarta volta che smetto e ricomincio" racconta con la consueta schiettezza: prima a 40 anni, poi a 50, a 55 e ora, di nuovo, a 61 appena compiuti. Ma questa volta il contesto è diverso e il mondo che lo circonda non è più quello di un tempo. Il nuovo progetto si chiama "My Fantasy with Rocco" ed è pensato per l'universo digitale, dove le vecchie gerarchie del porno industriale sono state spazzate via dai content creator.
Non ci sono più attrici che interpretano una scena e passano oltre: le protagoniste sono imprenditrici di se stesse, coinvolte direttamente nella creazione e nella proprietà dei contenuti. "È tutto un altro mondo - spiega Siffredi - un modo completamente nuovo di produrre rispetto al cinema a cui ero abituato". Una nuova sfida, quindi. Dietro la scelta di tornare davanti alla macchina da presa non c'è solo il desiderio di stupire. C'è, soprattutto, la voglia di misurarsi con i propri limiti. "Sarò ancora capace? Le ragazze vorranno girare con me?". Interrogativi che, anziché frenarlo, lo hanno spinto a provarci davvero.
Il ritorno, però, non è stato indolore. Allenamenti, fatica, una preparazione fisica rigorosa. "Senza allenamento non vai da nessuna parte" ammette. E dopo le prime collaborazioni, confessa di essersi sentito "distrutto". Siffredi rivendica una scelta precisa: restare lontano da scorciatoie chimiche e puntare su una performance che definisce "naturale", in controtendenza rispetto al settore."Ho rimesso in discussione anche la mia esperienza" dice Rocco, rimettendosi in gioco a 61 anni.