Rocco Papaleo per i rifugiati: protagonista del video "Sopravvivere a Natale"

Sopravvivere a Natale. Per qualcuno è una frase legata al caos e alla frenesia del periodo natalizio, ma per molti è una condizione drammatica. Per questo l'Unhcr ha lanciato la campagna per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno dei rifugiati che, in alcune zone del mondo si trovano esposti alla gelide temperature invernali. La campagna è accompagna da un video di animazione al quale ha presto la voce l'attore Rocco Papaleo.