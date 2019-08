Angelina Jolie apre un canale YouTube per "raccontare" il suo impegno umanitario

Angelina Jolie è sbarcata su YouTube aprendo un canale che, in pochi giorni, ha raccolto più di 5600 iscritti. Niente moda, viaggi o prodotti beauty: l'account della star di Hollywood è tutto dedicato al suo impegno umanitario. Sono online due dei suoi discorsi, tenuti il primo alla cerimonia per l' Hollywood Reporter's Women in Entertainment 2017 e uno nel 2019 durante l' Assemblea Generale delle Nazioni Unite , a cui ha partecipato in qualità di inviata speciale dell'UNHCR .

Nella biografia che pubblica sulla piattaforma, Angelina si focalizza sul racconto delle sue azioni di difesa e rappresentanza dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati: "Jolie si concentra su gravi crisi che provocano spostamenti di massa della popolazione -si legge- intraprendendo azioni di difesa e rappresentanza dell'UNHCR e dell'Alto Commissariato a livello diplomatico. Si impegna anche con i responsabili delle decisioni su questioni relative allo sfollamento globale. Attraverso questo lavoro, ha contribuito al processo vitale di ricerca di soluzioni per le persone costrette a fuggire dalle loro case".



L'attrice si batte da anni a sostegno delle donne e dei loro diritti nelle zone di guerra. Nel 2001, a seguito del suo impegno nei campi profughi della Cambogia, è stata nominata Ambasciatrice di Buona Volontà dall'UNHCR, e dal 2012 è stata "promossa" a inviata speciale dell'organizzazione. Per il suo attivismo ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il premio Citizen Of The World dalla United Nations Correspondents Association nel 2003.