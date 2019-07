Rocco Hunt lascia la musica e si sfoga sui social: "Mi hanno privato della libertà"

Nel suo messaggio social il vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione "Nuove Proposte" parla anche di aspettative non mantenute: "Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi". E conclude in maniera laconica: "Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere".



Tanti i messaggi di artisti arrivati a commento dell'annuncio. "Cosa è successo?", chiede Nino D’Angelo, mentre Francesco Facchinetti scrive: "Rocco è da poco che ci conosciamo ma sei un grande. Prenditi il tuo tempo... ti vogliamo bene". "Fratello esci sta bomba! La musica è di tutti e tutti hanno bisogno della tua musica", è il messaggio inviato dai Boomdabash, "Non mollare bro", è invece quello di Benjamin Mascolo di Benji & Fede.