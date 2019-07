Rocco Hunt ci ripensa: "Non mi ritiro e adesso uscirà il mio album". E in Rete fioccano le critiche

Nel post Rocco definisce quelli appena passati come "i giorni più lunghi e brutti" della sua vita. Ma giorni brutti che hanno avuto un epilogo per lui felice. " Questo mio sfogo, se pur impulsivo, ha fatto sì che si sbloccasse una situazione ormai ferma da troppo tempo - spiega -. Sto parlando del mio nuovo album a cui ho dedicato 3 anni della mia vita, di cui volevano privarmi per l'ennesima volta". La minaccia di abbandonare tutto avrebbe portando all'eliminazione di quei freni che gli erano stati imposti.



I fan, che nei giorni scorsi avevano accolto con sgomento il suo annuncio, si sono ovviamente felicitati di questo cambio di idea e hanno esultato in moltissimi commenti al post. Ma in Rete non sono mancate le critiche durissime e gli attacchi di chi ha voluto vedere in questa uscita una strategia promozionale per il nuovo album. Insomma, la vecchia teoria del "va bene anche parlare male di una cosa, purché se ne parli". Dal canto suo Rocco non risponde a queste insinuazioni ma sottolinea di avvertire l'andare avanti come una missione. "Vengo dal niente e rinunciare al frutto dei miei sacrifici non potrei mai perdonarmelo. Per la mia terra e per il mio Sud che ha ancora bisogno di me" scrive. E i fan lo attendono.