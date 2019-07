Roberto Casalino si riprende le sue creature: la prima è "Diamante lei e luce lui"

Cantautore, autore, artista a 360 gradi. Roberto Casalino , per i suoi 10 anni di carriera d'autore (2008-2018), raccoglie nell'album "Il fabbricante di ricordi" alcuni dei suoi più grandi successi scritti per gli artisti della scena musicale Italiana, riarrangiandoli in un modo del tutto nuovo e personale. Il primo estratto è " Diamante lei e luce lui ", di cui Tgcom24 vi presenta in anteprima il video .

Il brano, interpretato originariamente da Annalisa e disco d'oro nel 2011, è qui rivisto in una delicata chiave anni 90. L'album, in uscita il 13 settembre, sarà un’occasione per riscoprire i brani che hanno emozionato e accompagnato i momenti preziosi della vita. Successi di ieri e di oggi in una versione inedita, dunque, che in alcuni episodi saranno impreziositi dai featuring con gli interpreti per cui Roberto ha scritto le sue canzoni: Fedez, Giusy Ferreri, Emma Marrone e Alessandra Amoroso.