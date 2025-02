Addio a Roberta Flack, regina della musica black | Sua anche "Killing Me Softly With His Song"

Addio a Roberta Flack, regina della musica black. La cantante e pianista vincitrice di quattro Grammy (e 14 nomination), conosciuta per "Killing Me Softly with His Song" e altri successi, è morta a 88 anni nella sua casa di New York. Nel 2022 aveva annunciato di avere la Sla e di non poter più cantare. Poco conosciuta prima dei suoi 30 anni, Flack divenne una star dopo che Clint Eastwood decise di usare la sua "The First Time I Ever Saw Your Face" come colonna sonora per una delle scene d'amore più memorabili ed esplicite del cinema, tra l'attore e Donna Mills, nel suo film del 1971 Brivido nella notte". La ballata raggiunse la vetta della classifica pop di Billboard nel 1972 e vinse un Grammy per il disco dell'anno e uno come miglior performance pop. Nel 1973, eguagliò entrambi i risultati con "Killing Me Softly With His Song", diventando la prima artista a vincere due Grammy consecutivi per il miglior disco.