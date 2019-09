Robert Downey Jr. torna nei panni di Iron Man in "Black Widow"

Avevamo detto addio ad Iron Man che si era sacrificato per salvare l’Universo nella scena finale di "Avengers: Endgame". Per la gioia dei fan, Robert Downey Jr. dovrebbe tornare a vestire i panni dell’eroe che interpreta sin dal 2008. Secondo quanto riporta Deadline, l’attore avrà un cameo nell’imminente film "Black Widow" con Scarlett Johansson. Per il momento l'anticipazione non è stata confermata (né smentita) ufficialmente dai Marvel Studios.