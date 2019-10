Robert Downey Jr. riporta al cinema il Dottor Dolittle: ecco il primo trailer

E' stato diffuso il primo trailer ufficiale di "Dolittle" (The Voyage of Doctor Dolittle), nuova trasposizione cinematografica con protagonista Robert Downey Jr. . La pellicola ci mostrerà il debutto dell’ex-Tony Stark del Marvel Cinematic Universe nei panni del personaggio creato da Hugh Lofting nel 1920. Il film si preannuncia un'avventura straordinaria, mostrandosi ben diverso dalla versione del 1998 e del 2001 interpretata da Eddie Murphy .

La storia racconterà di John Dolittle, famoso medico veterinario dell'Inghilterra della Regina Vittoria, che dopo aver perso la moglie sette anni prima vive nascosto dietro le alte mura della sua dimora, con il suo esercito di animali esotici a fargli compagnia. Quando la giovane regina si ammala gravemente, Dolittle è costretto suo malgrado a salpare per un'epica avventura su un'isola leggendaria, in cerca di una cura. Questo gli permetterà di ritrovare se stesso, combattendo vecchi nemici e scoprendo creature meravigliose.

Nel cast vocale di doppiatori ci sono Emma Thompson (la pappagallina Polynesia), Selena Gomez (la giraffa Betsy), Tom Holland (il cane Jip), Ralph Fiennes (la tigre Barry), Rami Malek (il gorilla Chee-Chee), Octavia Spencer (l'anatra Dab-Dab), Carmen Ejogo (la leonessa Regine), Marion Cotillard (la volpe Tutu), John Cena (l'orso polare Yoshi).

Il Dottor Dolittle ha fatto la sua prima comparsa sul grande schermo nel 1967 in "Il Favoloso Dottor Dolittle", commedia musicale basata sui romanzi di Hugh Lofting e diretta da Richard Fleischer (vinse due premi Oscar, per i migliori effetti speciali e per la miglior canzone originale). Nel 1998 è stato realizzato un remake con protagonista Eddie Murphy, film che ebbe un sequel distribuito al cinema e tre usciti direttamente in home video.