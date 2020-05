Robbie Williams in posa mostra il sedere, l'omaggio della moglie: "Tutto cambia tranne te"

Ayda Field ha deliziato i suoi follower su Instagram condividendo una foto molto sfacciata di suo marito Robbie Williams , come omaggio e tributo all'uomo che ama. Il 46enne cantante appare ripreso di spalle mentre guarda fuori dal balcone di casa: con indosso una canottiera e i pantaloni abbassati alle caviglie mostra il sedere, in posa da star con il braccio destro alzato e l'indice che punta in alto. Lo scatto è corredato da un brano del 1993 dei Take Take , "Everything Changes", usato anche per rivolgere al consorte un eloquente messaggio scritto: "Tutto cambia tranne te" (che riprende un passaggio dello stesso brano).

LEGGI ANCHE > Robbie Williams tenero papà, eccolo mentre canta una ninna nanna al piccolo Beau

Nel post pubblicato dalla moglie è divertente uno degli hashtag usati per nominare Robbie, #rearoftheyear1997. Il "Rear of the year" è un premio al miglior fondoschiena che viene assegnato annualmente a una celebrità britannica. Partito nel 1976, dal 1997 sono stati celebrati anche gli uomini. Ma nel 1997 a vincerlo è stato Gary Barlow, compagno nei Take That di Robbie Williams, che lo ha vinto invece nel 1999. Sarà stato errore di memoria di Ayda Field? O una frecciatina all'altro bello della boy band?

Non è la prima volta che Ayda condivide scene in cui è protagonsita il marito Robbie, tra doti canone, attoriali o scene intime di vita domestica in questo periodo di lockdown: molte volte è stata mostrata la tenera paternità della star del pop mondiale, come l'ultimo video in cui è alle prese con Beau, nato a febbraio, a cui canta un canzone, tenendolo dolcemente tra le braccia.

La coppia celebrerà il decimo anniversario di matrimonio il prossimo 7 agosto. Ad inizio anno hanno allargato la loro famiglia, che già comprendeva altri tre figli, Teddy (7 anni), Charlton (5) e Coco (1).

Robbie Williams tenero papà in famiglia 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 15 di 16 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: