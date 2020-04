Robbie Williams tenero papà, eccolo mentre canta una ninna nanna al piccolo Beau

Sul palco (dove sarà difficile rivederlo a breve, ndr) tutto muscoli, tatuaggi ed energia, a casa, in quarantena, un tenero papà che canta per far addormentare il suo piccolo. Robbie Williams è stato nuovamente immortalato dalla moglie Ayda Field mentre canta per Beau, ultimo arrivato in famiglia. Seduto davanti ad un computer l'ex Take Tha t intona una canzone per il bebè, che tiene dolcemente tra le braccia.

Non è la prima volta che Ayda condivide scene di tenera paternità in cui Robbie è alle prese con Beau, nato a febbraio. Il neonato si gode le coccole e il canto di papà e sembra apprezzare le sue doti canore.



Pochi giorni fa Ayda aveva postato un altro video in cui era intenta a tagliare i capelli di Robbie e in un altro ancora il cantante, vestito da gladiatore, dava sfoggio di doti attoriali recitando una parte del film appena visto in tv. Scene di quotidiana quarantena da celebrities. Come quelle in cui l'ex Take That balla in salotto mentre in tv corre un cartoon di Topolino o quelle ancora in cui i due coniugi i travestono da personaggi di Tiger King.

E poi ecco di nuovo Robbie con Beau tra le braccia per un'altra ninna nanna.

Robbie Williams e la moglie, l’attrice americana Ayda Field hanno quattro figli. Theodora Rose (nata nel 2012), Charlton Valentine (nato nel 2014), Colette Josephinne (nata da madre surrogata nel 2018) e il piccolo Beau Benedict Enthoven. Arrivato anche lui da madre surrogata. L'ex Take That ha trascorso una quarantena separato in Australia, dove si trovava per lavoro, prima di poter riabbracciare la sua famiglia due settimane fa.



E sembra che l'essere tornato a casa sia per Robbie motivo di grande gioia.

