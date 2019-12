Robbie Williams attacca la Sardegna: "Bella ma troppo cara... anche per me!"

"Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro, la Sardegna... E' cara anche per me". A pronunciare la frase provocatoria è stato Robbie Williams in un'intervista per Tim Radio. L'artista britannico era in Italia nei giorni scorsi per partecipare alla finale di "X Factor e per presentare il suo ultimo album, dedicato interamente al Natale "The Christmas Present"