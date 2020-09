Rivoluzione agli Oscar, l'Academy fissa nuovi standard in segno di inclusione

Cinque anni dopo le polemiche sugli #OscarSoWhite, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences mette in atto una rivoluzione all'insegna dell'inclusione, per i criteri del premio più importante, l'Oscar per il miglior film. Per rispondere alle pressioni per promuovere la diversità nel mondo del cinema, l'organizzazione ha annunciato che, a partire dall'edizione 2024, per ricevere la candidatura alla statuetta più ambita, un film dovrà rispondere ad almeno due su quattro standard applicabili sia davanti alla macchina da presa che dietro le quinte. Le reazioni alla decisione si sono divise tra chi applaude al cambiamento e chi riconosce la concretizzazione definitiva del minaccioso "politicamente corretto".