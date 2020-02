"Ritorno al futuro": Tom Holland e Robert Downey Jr. diventano Marty e Doc in un video deepfake

Tom Holland e Robert Downey Jr. hanno un forte rapporto nei film del Marvel Cinematic Universe nelle parti di Peter Parker/Spider-Man e Tony Stark/Iron Man. Ora, grazie a un video deepfake, la loro particolare amicizia viene trasportata in un altro film cult del passato: i due sono protagonisti di "Ritorno al futuro" nei panni di Marty McFly e Doc Emmett Brown al posto dei mitici Michael J. Fox e Christopher Lloyd . Lo spezzone del film proposto dall'utente di YouTube EZRyderX47 sta spopolando in Rete.

In un'intervista a Yahoo del 2017 Tom Holland aveva rivelato che il protagonista di "Ritorno al futuro" è stato il modello di riferimento per Peter Parker: "Il mio obiettivo era di cercare di essere una sorta di Marty McFly della nostra generazione. Era il mio obiettivo in assoluto e sono stato abbastanza fortunato, perché un giornalista ha osservato che in effetti in 'Spider-Man: Homecoming' sembro un po' lui".

