Ringo Starr annuncia "Change the World": nuovo Ep per l'ex Beatles 

A 81 compiuti da poco, Ringo Starr non pensa proprio a fermarsi. Dopo l'uscita a marzo dell'Ep "Zoom In", il musicista ne annuncia uno nuovo intitolato "Change the World". Composto da quattro nuove canzoni, includerà collaborazioni con Joe Walsh, Linda Perry, Trombone Shorty e membri dei Toto. Come ha fatto sapere dall’ex Beatles sul suo profilo social, sarà pubblicato in digitale, in cd e cassetta il 24 settembre, mentre il 19 novembre uscirà anche in versione vinile.