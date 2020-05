Paul McCartney e Ringo Starr insieme per un brano inedito... ritrovato e venduto all'asta per beneficenza

Paul McCartney e Ringo Starr stanno per pubblicare una nuova canzone... Beh, non proprio. L'inedito dei due ex Beatles in realtà esisteva già e si tratta di “Angel in disguise”, un vero e proprio pezzo di storia, registrato dai due artisti per l’album di Ringo del 1992, “Time takes time” ma poi mai pubblicato. Adesso la cassetta recuperata, che contiene il brano nato dalla collaborazione dei due, verrà battuta all'asta il 19 maggio a Merseyside, in Inghilterra, per raccogliere fondi a favore di NHS Charities Together Covid-19.