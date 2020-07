Gli 80 anni di Ringo Starr: il Beatles "triste" capace di vincere i pregiudizi

Gli 80 anni di Ringo Starr, dai Beatles a oggi: le foto della sua carriera IPA 1 di 32 IPA 2 di 32 IPA 3 di 32 IPA 32 di 32 IPA 32 di 32 IPA 32 di 32 IPA 32 di 32 IPA 32 di 32 IPA 32 di 32 IPA 10 di 32 IPA 11 di 32 IPA 12 di 32 IPA 13 di 32 IPA 14 di 32 IPA 15 di 32 IPA 16 di 32 IPA 17 di 32 IPA 18 di 32 IPA 19 di 32 IPA 20 di 32 IPA 21 di 32 IPA 22 di 32 IPA 23 di 32 IPA 24 di 32 IPA 25 di 32 IPA 26 di 32 IPA 27 di 32 IPA 28 di 32 IPA 29 di 32 IPA 30 di 32 IPA 31 di 32 IPA 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE: "Let It Be" compie 50 anni: il canto del cigno dei Beatles

Nato il 7 luglio del 1940 a Liverpool, sir Richard Starkey si dà alla musica sul finire degli anni 50 dopo un'infanzia difficile, costellata da problemi di salute. Inizia a suonare in alcuni gruppi di Skiffle, un genere in voga all'epoca. Durante alcune esibizioni con gli Hurricane incrocia la strada dei Beatles che stanno muovendo i primi passi, in particolare ad Amburgo. Nel 1962 arriva la svolta. George Martin gli propone di prendere il posto di Pete Best. , Ringo è l'ultimo a entrare nei Beatles ma è esattamente il tassello che mancava per costruire la leggenda.



A dispetto delle ironie e delle leggende metropolitane sulla sua presunta inadeguatezza. Starr è un batterista innovativo e fantasioso, il cui approccio allo strumento è fondamentale per dare un ulteriore tocco di originalità alle composizioni el gruppo. Alcune sue innovazioni tecniche, dall'accordatura all'uso delle sordine, hanno cambiato la storia della batteria e influenzato generazioni di musicisti.

Soprannominato "il Beatles triste" per il carattere introverso, trova modo di ritagliarsi uno spazio anche come cantante, dal momento che in tutti gli album i compagni gli riservano un brano da interpretare. E alcuni sono tra i più celebri, come "With A Little Help From My Friend" e "Yellow Submarine".

Ma Ringo è stato capace di andare oltre a quello. Terminata l'avventura dei Beatles imbocca una carriera solista, da cantautore, cantate e batterista, in cui mette in fila più di 20 album e una serie di tour memorabili dove spesso si è esibito con una vera e propria all star band, la All Starr Band. Non tutto è rose e fiori. Gli anni 80 per lui sono un buco nero segnato da guai finanziari, alcolismo e mancanza di ispirazione che lo portano ai margini della scena musicale. Ma lui è capace di rialzarsi e trovare nuova linfa nei decenni successivi.

Sposato dal 1981 con l'attrice (ex Bond girl) Barbara Bach, Ringo si è cimentato spesso anche con il cinema, con discreti risultati. Negli ultimi anni è tornato a collaborare più volte con Paul McCartney.