Riki: "Single e con un nuovo team riparto più veloce di prima con 'Scusa'"

E' un Riki più sereno e maturo quello che dopo un periodo in cui ha sperimentato facendo il "matto" torna con un nuovo brano, " Scusa ", che rimette le "pedine in ordine". Il cantante ha un nuovo staff, è prodotto da Big Fish , si è lasciato alle spalle la sua unica storia d'amore durata tre anni e fotografa così a Tgcom24 questo momento: "Prima ero dentro un vortice, oggi riparto più veloce e pieno di stimoli".

Riki quanto c'è di autobiografico in questo brano?

L'ho scritta interamente io ed è esattamente la fotografia della mia vita in questo periodo. L'ho scritta dopo che è finita l'unica relazione della mia vita. Dopo tre anni e mezzo... in questi anni segnati dal Covid avevo perso gli stimoli ora sono pronto a ripartire..

Perché "Scusa"?

Anche se ho sempre fatto il bravo, quando pensi al passato è normale che una persona ti manchi, il mio è uno scusa se manchi ma dall'altra parte dico anche 'pensavo di cambiare prima ma l'ho fatto adesso che ci siamo lasciati'.

Il sound è nuovo, il ritmo è più veloce... è il nuovo Riki?

Io non sono solo il Riki che ho sempre fatto vedere. Scrivendo in italiano mi presto di più alle ballad, però ho cambiato team di lavoro, dopo tre anni di lavoro, per questo progetto Big Fish ha dato una impronta più veloce, lui proviene da un mondo più urban... la direzione però non sarà solo questa.

Cosimo Buccolieri

L'impressione da fuori è che tu sia diventato più maturo, è così?

Ero dentro un vortice e non me ne rendevo conto, anche quando pensavo di esserne uscito non lo avevo fatto davvero. Ma adesso ho più paura perché sono più consapevole. Prima non pensavo molto alle conseguenze, oggi sono molto ma molto più sereno, mi godo di più le cose, sono pieno di stimoli, sono cresciuto anche anagraficamente, ho più esperienze e sono più concentrato.

Non hai cavalcato l'onda dei tormentoni, te ne sei pentito?

Ci penso spesso, a volte è più facile seguire l'onda, ad esempio del reggaeton, mettersi a tavolino e fare il brano e invece ho voluto sperimentare. Magari in futuro lo farò anche ma rimanendo sempre io, coerente, non so fingere, mi si legge tutto negli occhi.

Chi ti piace della nuova generazione?

Madame è forte.

La faresti una collaborazione con lei?

A me piacerebbe collaborare con chi è giusto per i pezzi che scrivo o magari se c'è un brano scritto da un altro che sento mio come è successo in passato allora potrei farlo. Non mi pisce stabilire le cose a tavolino.

Sei bello, non ti piacerebbe fare cinema o lavorare nella moda?

Il cinema è una mia passione sin da quando sono piccolo, ho studiato anche teatro per tre anni anche se sono laureato in design. E' chiaro che un film occuperebbe tanto tempo e non vorrei rubarlo alla musica in questo momento, in futurò chissà...

