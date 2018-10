Rihanna rifiuta il Superbowl per protesta

Rihanna ha voltato le spalle al Super Bowl (una delle vetrine più importanti negli Stati Uniti) in segno di protesta. La cantante era stata contattata per esibirsi durante l'intervallo, ma ha rifiutato per solidarietà nei confronti dell'ex quarterback Colin Kaepernick. Il giocatore della National Football League è stato il primo sportivo a restare seduto durante l'inno, in segno di protesta contro il razzismo e la polizia violenta.