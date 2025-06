Torna a Riccione Ciné - Giornate di Cinema con ospiti da Pierfrancesco Favino a Valerio Mastandrea

Il programma business riservato agli addetti ai lavori, si svolgerà al Palazzo dei Congressi con le convention di 01 Distribution, BiM Distribuzione, Eagle Pictures, I Wonder Pictures, Lucky Red, Medusa Film, PiperFilm, Universal Pictures, Vision Distribution, Warner Bros. Discovery e The Walt Disney Company, a cui si aggiungono le presentazioni dei listini di Adler Entertainment, Europictures, Fandango, FilmClub Distribuzione, Movies Inspired, Notorious Pictures, Officine UBU, Plaion Pictures e Wanted Cinema, che si susseguiranno sul palco di fronte a 1.400 professionisti del settore. Tanti saranno gli ospiti: Lorenzo Zurzolo e Ginevra Francesconi per "Squali", film di Daniele Barbiero liberamente tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol, anch’essi presenti all’interno della convention Eagle Pictures (mercoledì 2 luglio); attesi a Riccione nell’ambito della convention di Medusa Film (giovedì 3 luglio) anche Diego Abatantuono e Geppi Cucciari per "La vita così", il nuovo film di Riccardo Milani che saluterà il pubblico della convention in collegamento insieme a Virginia Raffaele e Aldo Baglio; ricchissimo il parterre di ospiti presenti per la convention di Vision Distribution (giovedì 3 luglio) che vedrà protagonisti Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli per "Il Maestro", Paolo Virzì e Valerio Mastandrea per "Cinque secondi", Michele Riondino per il nuovo film di Paolo Strippoli "La valle dei sorrisi", Massimiliano Bruno con Edoardo Leo per "2 cuori e 2 capanne".